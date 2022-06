Zu zwei Bürgerinformationsveranstaltungen zur Umgestaltung des Fischmarkts und des Heinrich-Lang-Platzes lädt die Stadt Speyer für Freitag, 1. Juli, und Samstag, 2. Juli, ein. Laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung soll dabei am Freitag, 17 bis 19 Uhr, über anstehende Baumaßnahmen auf dem Platz in Speyer-Nord und am Samstag, 11 bis 12.30 Uhr, über solche am Fischmarkt informiert werden. „Ich freue mich, dass wir im Herzen von Speyer-Nord gemeinsam mit den Stadtwerken und Entsorgungsbetrieben größere Investitionen der Infrastruktur in Speyer-Nord umsetzen werden“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Beginnen werden die Entsorgungsbetriebe demnach mit der Vergrößerung der Abwasserkanäle, enden werden die Maßnahmen mit der Umgestaltung des Heinrich-Lang-Platzes voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024. Auch der Fischmarkt hat laut der OB Optimierungsbedarf: „Mit neuen Bänken konnten wir dem Fischmarkt im vergangenen Jahr bereits zu mehr Flair verhelfen. Da sich auf dem Platz aber an etlichen Stellen Pflaster und Platten gelöst haben, müssen die Unebenheiten dringend egalisiert werden.“ Die Stadt will am Samstag dann über die kurzfristigen Maßnahmen, die in diesem Jahr anstehen, informieren.