Die gemeinsame Initiative der Stadtverwaltung und der Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS), Familien und Personen, die auf den Gebrauch von Windeln oder Inkontinenzmaterial angewiesen sind, kostenlose Windelsäcke zur Verfügung zu stellen, wird offenbar gut angenommen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, nutzen 388 Familien mit Kindern unter drei Jahren sowie sieben Personen unter 60 Jahren und 92 Personen über 60 Jahre, die auf Inkontinenzprodukte angewiesen sind, das Angebot. Damit sollen laut Stadt Betroffene, die ihre Müllmenge nicht ohne Weiteres reduzieren können, finanziell entlastet werden. Die kostenlosen Windelsäcke sind seit dem 1. Juni 2022 im Umlauf. Finanziert wird das Angebot, das auf einen Antrag der CDU-Fraktion zurückgeht, gemäß Ratsbeschluss aus dem städtischen Haushalt. Für inkontinente Personen über 60 Jahren bezuschusst die Bürgerhospitalstiftung die Kosten bis zu einem Maximalbetrag von 1000 Euro jährlich. Für das vergangene Jahr wurden aus dem städtischen Haushalt 3950 Euro und aus der Bürgerhospitalstiftung 920 Euro ausbezahlt. Anspruch auf die Windelsäcke haben alle in Speyer mit Erstwohnsitz gemeldeten Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres sowie Menschen mit Inkontinenz jeden Alters. Pro Person und Kalenderjahr wird eine Rolle mit zehn Säcken und einem Volumen von je 50 Litern ausgegeben. Erhältlich sind die Windelsäcke ausschließlich im Kundenzentrum der Stadtwerke in der Industriestraße 23 gegen Nachweis der Bezugsberechtigung. Diese erfolgt durch Vorlage der Geburtsurkunde des Kindes oder ärztliche Bescheinigungen oder Rezepte für Menschen mit Inkontinenz. Die gefüllten Säcke sollten am Tag der Abholung des Restabfalls gut sichtbar an die Straße oder auf die schwarze Tonne gestellt werden, teilt die Stadt mit.