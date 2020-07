Die Stadt Speyer wird nach eigener Mitteilung vom Wochenende die örtliche Gastronomie weiter entlasten und bis zum Saisonende am 30. September auf die Freisitzgebühren verzichten. Die seit Mai gütige Regelung werde verlängert, so könne den in der Corona-Zeit von Einnahmeausfällen betroffenen Unternehmen „zumindest etwas unter die Arme gegriffen werden“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Vorerst auf dem Festplatz bleiben wird laut Verwaltung der Wochenmarkt am Samstag. Er könne wegen der Hygiene- und Abstandsregelungen noch nicht auf den Königsplatz zurückverlegt werden, so Seiler. Die Stadt habe den Festplatz, auf dem die Besucherströme besser reguliert werden könnten, deshalb bis zum Jahresende als Standort festgelegt, alles andere werde vom Infektionsgeschehen im Herbst abhängig gemacht. Kunden dürften während der üblichen Marktzeiten kostenlos auf dem Festplatz parken.