Einen kleinen Jahresüberschuss von 144.990 Euro bei einem Volumen von gut 204 Millionen sah der Haushaltsplanentwurf der Stadt Speyer für 2023 vor, als ihn Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) im November vorstellte. Vor der Abstimmung am 15. Dezember haben jetzt die Ratsfraktionen daran „gefeilt“. Ergebnis: Das Plus könnte größer werden. Konkrete Änderungen regte Hans-Peter Rottmann (CDU) an. Er habe Vorschläge gemacht, auf die die Stadt weitgehend eingegangen sei und die Verbesserungen um rund 1,9 Millionen Euro bedeuten könnten, berichtet er.

Im Kern geht es ihm darum, zu erwartende Einnahmen und Ausgaben realistischer zu planen als im eigentlichen Ansatz. Größter Brocken ist dabei die Streichung von 500.000 Euro bei den städtischen Fernwärme-Heizkosten. Für sie sei eine Steigerung um 100 Prozent im Vergleich zu 2021 eingeplant, worin er die Mehrwertsteuer-Senkung und das geplante sparsamere Heizen nicht ausreichend berücksichtigt sehe. Bei der Grundsteuer erwartet Rottmann nach Hochrechnungen rund 190.000 Euro mehr, bei der Einkommensteuer 280.000 Euro, bei der Vergnügungssteuer 550.000 Euro. Es gebe jedoch Unsicherheiten bei der Umsatz- und bei der Gewerbesteuer, gesteht er ein.