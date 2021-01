Die Abteilung Stadtgrün wird ab nächster Woche mehrere öffentliche Grünflächen umgestalten. Wie die Stadt mitteilt, geht es einerseits um den Grünstreifen zwischen Gehweg und Straße im Einmündungsbereich der Josef-Schmitt- in die Theodor-Heuss-Straße: „Grund hierfür ist, dass die dortigen Gehölze bis zu drei Meter hoch- und bis an den Fahrbahnrand gewachsen sind, wodurch der Einblick auf den dahinter verlaufenden Gehweg verhindert wird.“ Bei der Gestaltung lehne man sich an gegenüberliegende, 2018 umgestaltete Grünfläche an.

Zudem werden laut Stadt zwei Flächen in Höhe des „Rauschenden Wassers“ überarbeitet: In einer werden unansehnliche Bodendecker entfernt, die andere sei von wilden Brombeeren überwuchert. Plan der Stadt hier für die auf eine Woche angesetzten Arbeiten: Teilrodung, Rückschnitt und dann etwas später die Nachpflanzung von insektenfreundlichen Arten wie Zierquitte, immergrüne Berberitze, Mahonie und Kolbenspiere mit gutem „Pollen- und Nektarwert“.