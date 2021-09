Auch die Oberbürgermeisterin schaltet sich mit einem Appell zu dem Thema ein: Die Reihe von Corona-Infektionen bei Geimpften im Altenheim am Adenauerpark lässt die Verantwortlichen nicht ratlos zurück.

24 Infizierte in einem Pflegeheim, davon ein Großteil Bewohner – das hat auch im Rathaus die Alarmglocken schrillen lassen. „Von den Betroffenen waren 23 Personen seit April vollständig geimpft“, erklärt die Stadtverwaltung. Der Ausbruch belege die Dringlichkeit der sogenannten Booster- oder Auffrischungsimpfungen für Hochbetagte und Menschen mit eingeschränkter Immunabwehr, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Diese sind landesweit am 1. September gestartet und sollen die je nach Zeitabstand von der Impfung nachlassende Immunantwort auf das Virus wieder verstärken.

Die Stadt sei mit mehreren Partnern in Kontakt getreten, um die Möglichkeit der Auffrischungsimpfungen in den Senioreneinrichtungen zu beschleunigen, teilt sie mit. Damit verbunden wird die Bitte, die Wirksamkeit der Impfungen nicht grundsätzlich in Frage zu stellen. Bei den aktuell Infizierten seien insgesamt zum größten Teil Nichtgeimpfte betroffen. Ältere Personen hätten das höchste Risiko für Impfdurchbrüche und schwere Krankheitsverläufe. Von den Adenauerpark-Patienten mussten vier in eine Klinik eingeliefert werden; zwölf zeigten laut Stadt „bisweilen leichte Symptome“. Im Heim gelte seit Beginn voriger Woche ein Besucherstopp. „Wie die Infektion in das Heim eingetragen wurde, ist unklar.“

Drittimpfungen laufen an

Drittimpfungen können aktuell Personen bekommen, die mindestens 80 Jahre alt sind und deren (Zweit-)Impfung schon mindestens sechs Monate her ist, so die Stadt auf Anfrage. Sie sollten in erster Linie bei den Hausärzten stattfinden. Einen Überblick, welche Ärzte das in welchem Umfang anbieten, habe die Stadt derzeit nicht. Bis Monatsende sei allerdings das Impfzentrum in der Stadthalle geöffnet – dort würden zu den Öffnungszeiten auf Wunsch auch ohne Anmeldung die Boosterimpfungen verabreicht.

Das Impfzentrum ist laut Stadt immer von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Personen, die sich noch bis einschließlich Donnerstag erstimpfen lassen, erhalten demnach ihre Zweitimpfung im Abstand von drei Wochen im Impfzentrum. Jene, die ihre Erstimpfung nach dem 9. September mit dem Impfstoff von Biontech erhalten, müssten sich um den Zweitimpftermin bei einem niedergelassenen Arzt bemühen. Personen, die keine Hausarztpraxis haben, könnten sich unter der Telefonnummer 116 117 diesbezüglich an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Alternativ werde im Speyerer Impfzentrum ab Freitag, 10. September, auch der Impfstoff von Johnson & Johnson angeboten, bei dem schon eine einmalige Gabe für den vollständigen Impfschutz ausreicht.

Gute Resonanz am Impfbus

Ähnlich ist es beim Impfbus des Landes, der am Dienstag in Speyer am Geschirrplätzel für spontane Impfungen bereitstand. Christina Kercher, angestellt beim Landesverband des Roten Kreuzes und Teamleiterin des Impfbusses, berichtet, dass sich bis zum Abend gut 80 Menschen hätten impfen lassen. Die 29-Jährige: „Ich hoffe, dass wir noch einige Leute erreichen.“ Wer sich dort impfen lassen will, sollte aber „nicht kurz vor knapp“ kommen, so Kercher, da der Impfstoff sonst aus sein könne. Umut Eskici, 20, hat hier an diesem Tag seine Erstimpfung bekommen: „Ich war zögerlich, aber ohne die Impfung ist man halt eingeschränkt.“ Beim Impfbus habe er sich gut aufgehoben gefühlt.

Die Impfung wird als wichtiger Beitrag zur Bekämpfung des Coronavirus gesehen, das auch in Speyer weiterhin für Probleme sorgt. Am Dienstag wurden laut Landesuntersuchungsamt fünf Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt von 189,9 auf 156,2.