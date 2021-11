Die Stadt Speyer führt für ihren eigenen Verwaltungsapparat die 3G-Regel am Arbeitsplatz ein. Das teilte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) bei einem Pressegespräch am Montag mit. Die Dienstvereinbarung dazu müsse noch entsprechend angepasst werden. Es werde Meldeketten zur Kontrolle der Regel geben, erläuterte eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Anfrage. Mitarbeiter müssten dann Impfung, Genesung oder Test auf Meldebögen nachweisen und die jeweiligen Führungskräfte seien dafür verantwortlich, diese Meldebögen an eine zentrale Stelle weiterzugeben. Eine Statistik darüber, wie viele der rund 1000 Mitarbeiter geimpft seien, gebe es derzeit nicht. Auch die Frage, ob die Meldebögen anonymisiert abgegeben werden, müsse sich im Laufe der Woche klären. Im ehemaligen Stiftungskrankenhaus bereitet die Stadt zudem ein niederschwelliges Impfangebot in Zusammenarbeit mit den Ärzten Gerald Haupt und Klaus-Peter Wresch vor. Laut der Sprecherin der Stadt sei der größte Knackpunkt dabei aktuell noch die Bestellung des Impfstoffes mit Wartezeiten von bis zu drei Wochen.