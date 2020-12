Zwischen Dom und Dompavillon werden die Treppenstufen erneuert. Laut Stadt haben sich Steinblöcke gelockert und verschoben und müssen daher abgebaut werden. „Außerdem sind die fünf letzten noch vorhandenen Robinien in beklagenswertem Gesamtzustand und müssen daher entfernt werden“, teilt die Stadt mit. Die Stufen würden neu befestigt, beschädigte und angehobene Platten in der Belagsfläche ausgetauscht.

In diesem Bereich würden zudem neun Rotdorn-Bäume gesetzt, passend zu zwei dort schon vorhandenen Bäumen. „Der Rotdorn ist ein in der Rheinebene heimisches Gehölz und erfreut von Mai bis Juni mit roten Blüten.“ In einem späteren Bauabschnitt werden sich das Domkapitel und die Stadt auch um die Pergola kümmern, so die Ankündigung. Zunächst müssten deren Pfosten überprüft werden. Kosten der Sanierung: rund 45.000 Euro.