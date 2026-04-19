Die Stadt hat laut Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) „ganz große Bestrebungen“, die heutige Fläche des Technischen Hilfswerks (THW) für ihren Brand- und Katastrophenschutz zu übernehmen.

Eine Entscheidung könne aber erst fallen, wenn das THW Klarheit zu seinem angestrebten Umzug habe. Es seit Jahrzehnten in der Industriestraße ansässig, plant aber einen Neubau, der an der Ecke Brunck-/Siemensstraße entstehen könnte, sofern das Okay vor der für die Finanzierung verantwortlichen Bundesregierung kommt. Die bisherige THW-Fläche im Süden der Stadt grenzt an die Feuerwache und könnte einem vergrößerten Brand- und Katastrophenschutzzentrum zugeschlagen werden. „Wir sind nach wie vor mit dem THW in ganz engem Austausch“, betonte Seiler. Die Stadt werde auf dem Laufenden gehalten, es sei aber noch alles offen.

Anforderungen steigen

Zusätzlicher Platz wäre nötig, weil die Anforderungen an den Katastrophenschutz steigen. Eine neue rheinland-pfälzische Verordnung dazu gehe weit über den bisherigen Standard hinaus, so Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann.

Zunächst soll parallel zum Neubau der Feuerwache an der Heinkelstraße ein Gebäude für die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Sanität als Teil des Katastrophenschutzes auf einer Freifläche an der Rheinhäuser Weide entstehen. Der Stadtrat hat das einstimmig beschlossen. 3,5 Millionen aus dem 39-Millionen-Euro-Budget für die neue Feuerwache entfallen laut Stadt auf das SEG-Gebäude. Es sei zwar 200 Meter von der Feuerwache entfernt, aber gut erreichbar. Die Linksfraktion stellte die Frage, ob nicht gleich größer und bedarfsgerecht gebaut werden könne – was die Verwaltung unter Erwähnung der Perspektive mit dem THW-Gelände zurückwies.