Der an Samstagen auf dem Festplatz stattfindende Wochenmarkt könnte demnächst ein weiteres Mal seinen Standort wechseln.

Über eine bevorstehende Entscheidung hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in der Ältestenratssitzung vom Dienstag berichtet. Am Donnerstag soll zusammen mit den Beschickern bei einer Versammlung ein möglicher neuer Platz für den Markt diskutiert werden. Die Stadt hat dabei drei Optionen ins Spiel gebracht: den Verbleib auf dem Festplatz, die Rückkehr zum Königsplatz oder eine probeweise Verlagerung in die Innenstadt. „Wir hätten jetzt die Möglichkeit, mal etwas auszuprobieren“, sagte Seiler mit Blick auf die dritte Option. Corona-bedingt war der Markt vom Königs- auf den Festplatz ausgewichen, weil dort hygienebedingte Abstände besser eingehalten werden können.

In der Sitzung des Ältestenrats ist auch ein Termin für einen anderen, künftigen Markt genannt worden: Immer donnerstags soll in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilverein Speyer-Süd ein dauerhaftes Nahversorgungsangebot auf dem Platz der Stadt Ravenna geschaffen werden. „Der Auftakt ist am Gründonnerstag“, so Stadtsprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage. Der Markt hat dann von 12 bis 17 Uhr geöffnet.