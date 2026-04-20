Die Stadtverwaltung hat keine Erkenntnisse, dass sich Gesundheitsprobleme in der Bevölkerung seit Beginn der Corona-Impfungen in Speyer verstärkt hätten.

Die von 2020 bis 2023 datierte Corona-Pandemie war vorige Woche auf Anfrage der AfD ein weiteres Mal Thema im Stadtrat. Angela Wolf begründete ihren Vorstoß damit, dass sie bisher keine zufriedenstellenden Antworten erhalten habe. Es gebe nicht alle angefragten Daten, so die für den Infektionsschutz zuständige Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne). Sie listete das auf, was vorlag, etwa die Entwicklung der Sterbezahlen in Speyer. Von durchschnittlich drei verstorbenen Speyerern pro Tag im Jahr 2021 – nicht nur Corona-bedingt – ausgehend, hätten sich die Werte in den Folgejahren nur wenig verändert. Sie lagen demnach bei 3,7, bei 3,4, bei 3,45 und bei 3,5.

Zur Frage nach möglicherweise rückläufigen Geburtenzahlen präsentierte Münch-Weinmann eine ebenfalls recht konstante Zahlenreihe mit durchschnittlich 10 (2021), 10, 9,6, 10 und etwas mehr als zehn Geburten pro Tag in Speyer im jeweiligen Jahr. Die Stadt habe in der Corona-Zeit die Rechtsprechung berücksichtigt, die wechselnden Auflagen von höherer Stelle im Auge behalten und verhältnismäßig gehandelt. Medizinische Erkenntnisse, die es erst danach gegeben hatte, hätten noch nicht berücksichtigt werden können. Die Stadt wies die These Wolfs zurück, Corona-Maßnahmen wie ein Alkoholverbot seien „politisch motiviert“ gewesen.