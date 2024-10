Die Stadt Speyer geht mit einem Spendenaufruf für städtische Kindertagesstätten an die Öffentlichkeit. In mehreren Einrichtungen bestehe Bedarf an neuem Mobiliar und Spielzeugen für die Kinder. Als Beispiele nennt sie ein Forscherlabor, Outdoor-Bausteine, eine Matschküche, Sofas und einen Hochschrank. Infos dazu unter E-Mail colette.neufurth@stadt-speyer.de und Telefon 06232 141932. Gespendet werden könne unter dem Stichwort „Geldspenden Städt. Kindertagesstätten“ auf Iban DE20 5455 0010 0000 0015 86, ein städtisches Konto bei der Sparkasse Vorderpfalz, überwiesen werden.