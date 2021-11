Einen „solidarischen Brandbrief“ hat Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) an Clemens Körner (CDU), Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, und an Verbandsbürgermeister im Speyerer Umland geschrieben. Sie bittet nach eigener Aussage um die Einrichtung von Teststellen auf das Coronavirus vor Ort, weil die Speyerer Adressen überlastet seien. Vor allem seit im Umland frühere Teststellen stillgelegt worden seien, kämen zahlreiche Kreisbewohner für Tests nach Speyer. Im PCR-Testzentrum in der Spitalgasse seien es rund 50 Prozent. „Wir werden das auf Dauer nicht alleine stemmen können“, sagte die für den Betrieb zuständige Chefärztin Dr. Cornelia Leszinski. Zuletzt hätten schon Interessenten an einem PCR-Test wegen fehlender Personalkapazitäten abgewiesen werden müssen.