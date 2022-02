Die Stadt und das DRK Speyer bieten in der kommunalen Impfstelle (Stadthalle) ab Samstag, 12. Februar, wöchentlich einen Familienimpftag an. Von 9 bis 16 Uhr können Erwachsene, Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren ohne vorherige Terminvereinbarung in die Stadthalle kommen und sich impfen lassen. Wer einen individuellen Termin für die kommunale Impfstelle bevorzugt, kann sich dafür nach wie vor unter www.impftermin.rlp.de registrieren. Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ist ab Freitag, 11. Februar, in der Impfstelle das Zeitfenster von 14 bis 16 Uhr vorgesehen. Bei Bedarf kann ein Termin über das Buchungsportal des Landes reserviert werden. Vor Ort gibt es die Möglichkeit einer ärztlichen Aufklärung. Impfwillige sollten ein gültiges Ausweisdokument, den Impfpass sowie die Krankenversicherungskarte mitbringen. Bei Kindern genügt der Ausweis des begleitenden Sorgeberechtigten. Es sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich. Zur Verfügung stehen die Vakzine Johnson & Johnson, Biontech und Moderna.