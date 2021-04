Das Hilfsprogramm „Speyer hält zusammen II“ geht in die nächste Runde: Ab sofort können sich Vereine und Hilfsorganisationen aus den Bereichen Gesellschaft, Sport und Kultur aus der Domstadt auf www.speyer.de/zusammen bis 16. Mai für einen Zuschuss von der Stadt bewerben. Zur Verfügung stehen 85.000 Euro, die pro Organisation oder Klub in Höhe von 1000, 1500 oder 2000 Euro ausgezahlt werden können. Das Geld für das Hilfsprogramm stammt aus einer Sonderzahlung des Landes in Höhe von 250.000 Euro an die Stadt. Auf dieser Grundlage hatte der Stadtrat im April 2020 das erste Förderprogramm „Speyer hält zusammen“ beschlossen.

Ende März konnten sich bereits inhabergeführte Geschäfte, der lokale Einzelhandel, Gastronomen und Hoteliers für so einen Zuschuss bewerben. 55 Anträge sind laut einer Pressemitteilung der Stadt aus diesem Bereich eingegangen. In der kommenden Woche sollen sie final beschieden und dann bis Mitte Mai ausbezahlt werden. Aufgrund der Vielzahl an Anträgen musste die Stadt laut Mitteilung mit wenigen Ausnahmen die beantragte Summe reduzieren, damit alle Antragssteller zum Zug kommen.