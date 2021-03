75.000 Euro sollen für Gewerbetreibende in Speyer, die in der Corona-Krise in Not geraten sind, als Zuschuss-Topf zur Verfügung stehen. Diesem Vorschlag der Stadtverwaltung hat der Stadtrat zugestimmt.Das Geld für das Hilfsprogramm „Speyer hält zusammen II“ stammt aus einer Sonderzahlung des Landes in Höhe von 250.000 Euro an die Stadt. Auf dieser Grundlage hatte der Stadtrat im April 2020 das erste Förderprogramm „Speyer hält zusammen“ beschlossen.

Bislang wurden laut Verwaltung von den 250.000 Euro nur rund 113.000 Euro ausgezahlt. Laut Vorlage der Verwaltung ist die zweite Auflage „ausschließlich für inhabergeführte Geschäfte, den lokalen Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie gedacht“; bei Auflage eins hatte es elf Kategorien gegeben.

2000, 1500 oder 1000 Euro

Anträge auf eine Förderung könnten nun wieder unter www.speyer.de per Onlineformular gestellt werden. Beantragt werden können laut dem im Stadtrat einstimmig angenommenen Vorschlag Einmalzahlungen von 2000, 1500 oder 1000 Euro.

Zudem hat der Stadtrat beschlossen, für 2021 auf die Sondernutzungsgebühren für das Aufstellen von Stühlen und Tischen sowie Sonnenschirmen bei der Außengastronomie zu verzichten. Auch Sondernutzungsgebühren für Auslagenmöglichkeiten des Einzelhandels würden in diesem Jahr keine erhoben. Begründung: die finanzielle Not vieler Gastronomen und Einzelhändler in Folge der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen.