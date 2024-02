Zur geplanten Weiterentwicklung des Melchior-Hess-Parks und des Feuerbachparks – beides Projekte des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt Speyer-Süd“ – beteiligt die Stadtverwaltung erneut die Speyerer Bürger. Demnach soll es im Hohenfeldschen Haus auf der Maximilianstraße 99 am Donnerstag, 22. Februar, 17.30 Uhr, zunächst um den Feuerbachpark gehen, eine Woche später, am Donnerstag, 29. Februar, 17.30 Uhr, an gleicher Stelle um den Melchior-Hess-Park. Zum einen will die Stadt ihre Vorentwürfe für beide Anlagen vorstellen und diskutieren, zum anderen werden die gesammelten Anregungen von 130 Kindern aus Speyer-Süd zur Gestaltung der Spielplätze präsentiert. Weitere Informationen unter www.speyer.de/beteiligung.