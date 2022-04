Sachbeschädigungen an öffentlichen Einrichtungen haben während der Corona-Pandemie zugenommen. Das belastet nicht nur die klamme Stadtkasse. Auch für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung ist das ein großes Ärgernis.

Kaum überraschend ist angesichts der bundesweit verbreiteten sichtbaren Ablehnung der Corona-Maßnahmen und den damit einhergehenden Einschränkungen zuletzt vor allem für Ungeimpfte, dass es an Impf-Einrichtungen nach wie vor zu massiven Sachbeschädigungen kommt. „Seitdem die Stadt ein Impfzentrum und eine kommunale Impfstelle betreibt, wurden fünfmal die Türschlösser zugeklebt – zweimal am früheren Stiftungskrankenhaus und dreimal an der Stadthalle.

Auch Schmierereien und Brandstiftungen gab es mehrfach: alleine fünfmal an der Stadthalle, aber auch immer wieder an der Teststation auf dem Festplatz“, teilt Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mit. Ähnliche Vorfälle habe es auch in anderen Städten in der Pfalz gegeben.

Grillplatz abgefackelt

Auf öffentlichen Grünflächen und Spielplätzen häufen sich laut Aussage der Sprecherin jüngst auch Ausbrüche von Zerstörungswut. „Beispielsweise werden Verkehrszeichen, Ampeln und Straßenlampen beim Abbiegen abgebrochen – ohne, dass sich der Verursacher meldet.“ Oft stellten Mitarbeiter der Stadtverwaltung außerdem „mit allen möglichen Parolen“ beklebte Schilder fest, ob es nun Fan-Aufkleber von Fußballvereinen oder Werbebotschaften seien.

Mit Vorliebe suchen die Übeltäter offenbar neu aufgestellte Einrichtungen auf, teilt die Stadt-Sprecherin mit. Als Beispiele nennt sie Spielplätze, Gebäudewände, Brückenbauwerke, Schulen und Kitas. Auf der „Alla hopp“-Anlage seien schon Feuerwerkskörper gezündet, Scheiben eingeschlagen, Regenrinnen abgerissen und Bäume sowie weitere Pflanzen beschädigt oder gestohlen worden. Letzteres kommt auch beim sogenannten Straßenbegleitgrün immer wieder vor, informiert Eschenbach.

Außerdem würden oft Schranken und andere Absperreinrichtungen außer Funktion gesetzt, weil offenbar Zufahrtsverbote, etwa in Landschaftsschutzgebiete, nicht akzeptiert würden. „Ein teures Beispiel von Vandalismus ist der abgefackelte Grillplatz im Binsfeld“, so die Sprecherin.

Stadt-Mitarbeiter, die immer wieder mit Vandalismusfällen konfrontiert werden, seien „natürlich frustriert“ und hinterfragten den Sinn ihrer Arbeit, teilt Eschenbach mit. „Grünflächenplaner Steffen Schwendy beispielweise berichtet, dass er seine Motivation letztlich daraus ziehen kann, wenn er beobachtet, wie bei schönem Wetter die Spiel- und Sportplätzen voll mit Familien, fröhlichen Kindern, friedlich trainierenden Sportlern oder spielenden und lagernden jungen Menschen auf der Klipfelsau sind – besonders wenn all jene dann auch ihren Müll fachgerecht entsorgen oder wieder mitnehmen.“