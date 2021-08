Auch wenn er voraussichtlich nicht in den Top Ten der bisher größten Hochwasser in der Stadt landen wird, erfordert der Anstieg des Rheins auf wahrscheinlich acht Meter am Pegel Speyer zahlreiche Vorkehrungen. Stadt und Land haben die Vorbereitungen begonnen und wappnen sich für den Scheitelpunkt Montagfrüh.

„Es handelt sich bei den aktuellen Prognosen nicht um ein extremes Hochwasser“, teilt Jennifer Braun, die Persönliche Referentin von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), auf Anfrage mit. Sie habe dazu am Mittwochabend Rücksprache mit ihren Kollegen vom Tiefbauamt, der Feuerwehr sowie dem Baubetriebshof gehalten. „Wir bewegen uns bei den vorhergesagten Pegelständen noch deutlich unter dem Bemessungshochwasserstand, der bei 9,30 Metern am Pegel Speyer liegt“, erklärt Braun. Die Hochwasserschutzeinrichtungen sind darauf ausgelegt, bis zu diesem Wasserstand dem Rhein standzuhalten.

Nach Abschätzung der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg ist am Pegel Speyer am frühen Montagmorgen mit einem Höchststand von circa acht Metern zu rechnen (Stand Donnerstag, 18 Uhr). Die Bandbreite der Abschätzung bewegt sich laut HVZ zwischen circa 7,50 Meter und 8,50 Meter. Zur Orientierung: Am Pegel Speyer liegt die Hochwassermarke I, die Einschränkungen des Schiffsverkehrs nach sich zieht, bei 6,20 Metern; mit Erreichen der Hochwassermarke II bei 7,30 Metern wird die Schifffahrt komplett eingestellt.

Deichmeisterei rund um die Uhr besetzt

„Eine Deichwache wird nach Erreichen des Pegelstandes von 7,20 Metern eingerichtet“, informiert Braun. Zudem sollten bereits am Donnerstag Mitarbeiter des Baubetriebshofs die mobilen Hochwasserschutzwände auf dem Erlus-Gelände aufbauen. „Der Alarm- und Einsatzplan Hochwasser sieht vor, dass wir uns der Lage entsprechend an die Bevölkerung wenden, wenn dies erforderlich wird. Da wir es nicht mit einem extremen Hochwasser zu tun haben, besteht kein Grund zu Panik“, so die OB-Referentin.

Nora Schweikert, Sprecherin der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, teilt mit: „Von Samstag bis Montag wird die Deichmeisterei in Speyer rund um die Uhr besetzt sein. Die Betriebsbereitschaft der landeseigenen Hochwasserschutzanlagen, Rückhaltungen und Schöpfwerke wird aktuell vorbereitet.“ Eine Flutung der gesteuerten Polder Mechtersheim, Flotzgrün und Kollerinsel werde voraussichtlich nicht nötig sein, fügt sie hinzu.