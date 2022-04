Anfang der 1990er Jahre wurden Rasengräber als erste pflegefreie Grabform auf dem Speyerer Friedhof angeboten. Inzwischen ist die Stadtverwaltung froh über die rückläufigen Nutzungszahlen. Grund: der Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter.

„Der Rückgang der Rasenpachtgräber setzt sich fort und das ist durchaus von uns gewünscht“, sagte Hartmut Jossé, Leiter des für den Friedhof zuständigen Standesamts. Gut 2000 Rasengräber gebe es zurzeit. Alljährlich müssten hunderte Schreiben an die Pächter herausgegeben werden mit Hinweisen auf Verstöße gegen die satzungskonforme Nutzung.

„Die Leute stellen Engel oder Grabschalen auf den Rasen, was den Pflegeaufwand für das Personal deutlich vergrößert, da ab dem Frühjahr der Rasen regelmäßig gemäht werden muss und dafür eine freie Fläche benötigt wird“, erklärte Jossé. Immer wieder müssten Rasengräber von Gedenkstücken freigeräumt werden. „Außerdem gibt es unterschiedliche Auffassungen, wie ein Rasen auszusehen hat.“ Die Nachfrage sei ohnehin rückläufig: „Wir haben innerhalb von zehn Jahren eine Halbierung der Rasenpachtgräber für Erd- und Urnenbestattungen von fast 34 Prozent festgestellt“, führte Jossé Zahlen an. Alternativen wie Baum- oder Baumhaingrab hätten sich durchgesetzt.

Fahrdienst auf dem Friedhof geplant

Arbeitserleichterungen für die 28 Friedhofsmitarbeiter soll auch die Anschaffung eines „Clubcars“ bringen. „Ein Zweisitzer ist bereits in Betrieb. Einen Viersitzer haben wir neu angeschafft“, informierte die zuständige Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne). Das Elektrofahrzeug soll im ersten Schritt Mitarbeitern zum Materialtransport dienen. Mittelfristig sollten auch Friedhofsbesucher und Rollstühle befördert werden. „Das Fahrzeug soll zum Service für Menschen werden, die nicht so mobil sind“, so die Beigeordnete.

Zu den Kostenfaktoren am Friedhof zählen laut Standesamtsleiter Jossé auch sogenannte Sozialgräber. Jährlich werde die Stadtkasse mit 20.000 bis 30.000 Euro belastet, für die niemand zur Rechenschaft gezogen werden könne. Es handle sich um 25 bis 40 Fälle pro Jahr. 2020 habe die Stadt jedoch ihre Recherchen intensiviert, um zahlungspflichtige Angehörige zu finden: „So konnten wir die Zahl der ordnungsbehördlichen Erdbestattungen von 24 auf 14 reduzieren.“