Die Stadt Speyer hat laut einer Mitteilung des Mainzer Landesministeriums für Inneres und Sport 1,22 Millionen Euro für die Stadtentwicklung bekommen. Eingesetzt werden soll das Geld, das aus zwei Förderprogrammen von Bund und Land kommt, unter anderem in Speyer-Süd und in der nördlichen Kernstadt. Im Süden der Domstadt soll damit zum einen der Weg zwischen B39 und dem Priesterseminar saniert werden. Zum anderen soll das Geld in die Aufwertung des Spielplatzes an der Closweg-Brücke im Vogelgesang fließen, heißt es in der Pressemitteilung. In der Kernstadt-Nord werde die Förderung für den Ausbau des Verkehrsknotenpunkts Wormser Landstraße/Petschengasse zu einem Minikreisverkehr genutzt. Das „Speyerer Ei“ am St.-Guido-Stifts-Platz wurde bereits im verganenen Jahr gebaut und ist seit Anfang Dezember wieder für den Verkehr freigegeben. Der Kreisverkehr ersetzt dort nun Ampeln, die zuvor den Verkehr geregelt haben. Am Hirschgraben etwa sind neue Bereiche für Radfahrer und Fußgänger sgeschaffen worden. Die Gesamtkosten für das Bauprojekt beliefen sich nach letzter Schätzung auf 1,2 Millionen Euro. „Die Fördermittel kommen zur rechten Zeit“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in der Pressemitteilung des Landesministeriums zitiert. „Sie ermöglichen uns städtebauliche Investitionen in Speyer-Süd und in der Kernstadt-Nord, die ohne die finanzielle Unterstützung des Landes und des Bundes nicht oder noch nicht möglich gewesen wären.“ Das Geld komme den Speyerern zugute und mache die Stadt zukunftsfähig.