Am 28. September erklingt bei den Internationalen Musiktagen Dom zu Speyer Bruckners vierte Sinfonie mit der Deutschen Staatsphilharmonie unter Michael Francis.

Das Adagio der fünften Sinfonie von Anton Bruckner erklingt im Schlusskonzert der Dommusiktage, eine ganze Sinfonie gibt es heute im Dom mit der Deutschen Staatsphilharmonie unter Chefdirigent Michael Francis bei der vierten Sinfonie, die der Meister von St. Florian selbst die „Romantische“ nannte. Bruckner selbst sprach von mittelalterlichem Ambiente, Rittern oder Vogelgesang und anderem mehr, das da zu erleben sei. Wie programmatisch die Musik aber wirklich ist, bleibt eine offene Frage.

Es ist die sicher meistgespielte Sinfonie Bruckners und entsprechend bekannt. Doch das gilt nur für die Fassung von 1878 mit dem Finale von 1880. Die Urfassung mit einem ganz anderen Scherzo wird selten gespielt. Sie hat in ihrem Finale wahrlich ungeheure Stellen, in denen es überhaupt keinen Takt mehr gibt. Eine spätere Final-Version trägt den Titel „Volksfest“, auch da ist die Frage, was das bedeuten soll. Der Rätsel nicht genug. Es gibt auch noch eine Druckfassung von 1888/89, die der Komponist autorisiert hat, von der später Musikologen aber unterstellt haben, dass sie nicht Bruckners letztem Willen entspricht.

Drei Minuten für die Ewigkeit

Als vor über 40 Jahren Christoph Eschenbach mit der Staatsphilharmonie Bruckners Vierte aufführte, wählte er diese Fassung. Im Dom wird wohl die Version 1878/80 erklingen. Sie mündet in eine große, weiträumige dynamische Steigerung, die zu den eindrucksvollsten sinfonischen Zielpunkten überhaupt gehört. Das sind knapp drei Minuten für die Ewigkeit. Nicht nur auf diese sind wir heute Abend sehr gespannt.

Info

Das Konzert der Staatsphilharmonie ist heute, 19.30 Uhr, im Dom zu Speyer. www.dommusik-speyer.de