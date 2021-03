Als Pendant zum Digitalen Klassenzimmer, das seit zehn Monaten mit Erfolg im Internet läuft, betreibt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz nun auch das Klingende Klassenzimmer. Um Musik erlebbar zu machen, besuchen Musiker Kinder in rheinland-pfälzischen Grundschulen.

Abgestimmt auf die besonderen Bedingungen der Pandemie besucht Musikvermittlerin Heike Schuhmacher gemeinsam mit jeweils einem Orchestermitglied Grundschulkinder in der Pfalz. Anhand verschiedener altersgerechter Programmpunkte sollen die Kinder möglichst viele sinnliche Erfahrungen machen können.

„Der Schwerpunkt beim Klingenden Klassenzimmer liegt in der persönlichen Begegnung zwischen den Orchesterprofis und den Kindern“, erklärt Heike Schuhmacher das Projekt. Sie hat die Reihe konzipiert und moderiert die Zusammenkünfte in den jeweiligen Grundschulen.

Zum Auftakt hatte sie sich Unterstützung von Staatsphilharmonie-Violinistin Johanna Durczok geholt. Das Duo besuchte Kinder der ersten Klassenstufe in der Wittelsbach Grundschule Ludwigshafen-Süd. Im Gepäck hatten sie Geigen in verschiedenen Größen, die die Kinder ausprobieren konnten.

„Alle Kinder waren neugierig auf die Instrumente und haben sogar mit dem Bogen ein paar Töne gespielt“, berichtet Heike Schuhmacher. Auf dem Programm standen außerdem eine offene Fragerunde und ein Quiz, bei dem die Kinder Melodien verschiedenen Gefühlsausdrücken zuordnen sollten.

Johanna Durczok berichtete weiterhin aus ihrem Alltag als Orchestermusikerin, bevor es zum Abschied ein kurzes Konzert für die Kinder gab.

Wie groß der Bedarf nach Musikvermittlungs-Angeboten für Kinder ist, zeigt aktuell auch die Nachfrage der digitalen Angebote der Staatsphilharmonie. Die Webseite http://www.junge-klassik.de registriert derzeit um die 100.000 Besucher pro Monat. Auch das Digitale Klassenzimmer, das seit dem 14. Mai 2020 auf dem YouTube-Kanal der Staatsphilharmonie läuft, wird verstärkt von Schulen nachgefragt. Wenn am 25. März die 16. Folge zum Thema „Das Fagott“ läuft, sind alle klassischen Orchesterinstrumente vorgestellt worden.rg

Die Geigerin Johanna Durczok ist auch Mitglied des Chiarina-Quartetts, das sich aus Musikerinnen der Staatsphilharmonie zusammensetzt und das im September bei den Dom-Musiktagen in Speyer auftrat und das am Samstag um 18 Uhr bei der Passions-Andacht im Dom zu Speyer wieder in der Domstadt musiziert ( http://www.dom-zu-speyer.de ). Im Juli kommt dann auch die Staatsphilharmonie als Ganze und in verschiedenen Ensembles zu ihrem Musikfest nach Speyer. Vor allem Werke von Mendelssohn sollen dann erklingen.