Zwei Jahre nach einem ersten Auftritt für Arte Concert in der Raumfahrthalle des Technik Museums spielte die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz wieder dort bei einem live übertragenen Konzert.

Der Abend erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen in fantastischer, sozusagen galaktischer Weise. Jetzt war auch, anderes als beim Stream im Frühjahr 2021, auch Publikum in der akustisch für ein solches Konzert allemal gut geeigneten Halle: Sehr viel sogar, denn das Konzert war schon seit Tagen ausverkauft. Das Programm passte optimal zu den Ausstellungsstücken wie der Raumfähre Buran, der Sojuskapsel, die im All war, Spacelab oder dem von Astronauten auf die Erde gebrachten Mondgestein.

Richard Strauss’ Tondichtung „Also sprach Zarathustra“ beginnt mit dem Sonnenaufgang. Diese Musik wird im Film „2001: Odyssee im Weltraum“ exponiert eingesetzt. Das gewaltige Stück wurde von der in allen Registern begeisternden Staatsphilharmonie auf absolut packende Weise musiziert. Die Wiedergabe unter Chefdirigent Michael Francis war in gleicher Weise sternenklar und zündend wie der volle Schub einer Saturn V, um mal im Bild zu bleiben. Dabei wurden alle Ausdruckscharaktere des Werks aufs Schönste zur Wirkung gebracht: nicht zuletzt das Tanzlied mit dem fulminanten Violinsolo von Konzertmeisterin Yi-Qiong Pan.

Mehr Astrologie als Astronomie

Kein Stück passt besser an diesen Ort als Gustav Holsts Suite „Die Planeten“, auch wenn es darin weniger um Astronomie als um Astrologie und Mythologie geht. Michael Francis hat gewiss eine besondere Affinität zu diesem Stück, jedenfalls war seine Interpretation nichts weniger als idealtypisch und absolut zwingend. Das zeigte sich schon am energiegeladenen Tempo des Mars-Satzes am Beginn, ebenso bei der genauen und ungemein sinnfällig disponierten Ausarbeitung der anderen Teile zwischen Ekstase und sphärischer Ruhe.

Auch bei Holst entfaltete das Orchester die Farben der Musik in schillernder Weise, war jeder Takt mit Spannung und Ausdruck erfüllt. Natürlich ließen es sich Orchester und Dirigent nicht nehmen, die erhabene Melodie in der Mitte des „Jupiter“ in wunderbare Weise auszusingen.

Den aus der Ferne kommenden textlosen Frauenchor am Ende des abschließenden „Neptun“ sang der Konzertchor des Mädchenchors am Dom zu Speyer in der Einstudierung von Domkapellmeister Markus Melchiori in bestechender Weise mit filigranem, ätherischen Ton und großer Sicherheit im Satz. Sonne und Mond (und der blaue Planet Erde) kommen bei Holst bekanntermaßen nicht vor. Die Strahlen der im Westen untergehenden Sonne leuchten bei diesem Konzert aber glänzend in die Halle hinein. Ein realer Himmelskörper war so ganz unmittelbar zu spüren bei einer Musik zu den Planeten. Und es wurde der Bogen geschlagen zum Sonnenaufgang bei Strauss.

Synästhetisches Erlebnis

Es war eben ein fast synästhetisches, auf jeden Fall ganz besonderes Erlebnis: dieses Konzert zwischen all den technischen Dingen in der Speyerer Raumfahrtausstellung.

Schon in zehn Wochen geht übrigens die Zusammenarbeit zwischen Dommusik und Staatsphilharmonie weiter – und abermals spielt das Orchester englische Musik. Dann gibt es unter anderem das Oratorium „The Light of Life“ von Edward Elgar zur Eröffnung der Internationalen Musiktage Dom zu Speyer in demselben.

Info

Bis 10. Januar ist das Konzert auf Arte Concert zu sehen. Link: https://www.arte.tv/de/videos/113232-000-A/michael-francis-dirigiert-richard-strauss-und-gustav-holst/