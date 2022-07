Speyer ist eng verbunden mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Die neunte Ausgabe des Musikfests war ein Erfolg. Während der fünf Tage wurde in sieben Konzerten ein abwechslungsreiches Programm aufgeführt. Doch auch sonst war es eine ertragreiche Spielzeit.

„Ich bin sehr glücklich über die hohe Auslastung beim Saisonabschluss in Speyer. Die Konzerte waren aus meiner Sicht sehr erfolgreich und begeisterten unser Publikum“, so Intendant Beat Fehlmann. Neben den kammermusikalischen Formaten markierten das Eröffnungs- und das Schlusskonzert die großen Festivalhöhepunkte. Unter Chefdirigent Michael Francis wurden Werke von Schumann und Beethoven gespielt und damit mehr als 1000 Menschen erreicht.

Chefdirigent Michael Francis zieht ebenso eine positive Bilanz des diesjährigen Musikfests und stellt den hohen Zuspruch des Publikums heraus: „Es freut mich sehr, mit welcher Verbundenheit das Publikum uns in dieser Spielzeit begleitet hat. Bei unserem Saisonabschluss hier in Speyer spüren wir immer besonders, welche Kraft der Musik innewohnt und wie sie uns trägt. Dass die Gedächtniskirche fast bis auf den letzten Platz besetzt war, gibt uns Energie und erfüllt uns mit viel Freude.“

Abozahlen um 51 Prozent gesteigert

Die Staatsphilharmonie blickt auf eine erfolgreiche Spielzeit zurück. Die Rekordsteigerung der Abozahlen um 51 Prozent ist der beste Beweis. Dabei konnten trotz der anfangs widrigen Umstände alle Abokonzerte innerhalb der Saison stattfinden. Darüber hinaus war die Staatsphilharmonie im Mai auf Tournee durch Rheinland-Pfalz, wo sie mit drei verschiedenen Ensembles an einem Wochenende Orte besuchte, die für das große Orchester nicht zugänglich sind.

Auch diese Saison war das Orchester überregional und international unterwegs. Gemeinsam mit Chefdirigent Francis gastierte es im September in Dubai beim internationalen Festival „InClassica“. Mit dem Tenor Jonas Kaufmann ging die Staatsphilharmonie im Dezember auf Weihnachtstournee, am Pult stand der Herxheimer Dirigent Jochen Rieder.

Diversitätsorientierte Projekte

Besonders erwähnenswert sind für die vergangene Saison auch die Weiterentwicklung der diversitätsorientierten Projekte. So eröffnete das transkulturelle Ensemble Colourage im Mai mit einem Konzert den Kultursommer in Herxheim und ist inzwischen fest in der orchestereigenen Struktur verankert. Ein weiteres Projekt ist die qualitative Studie „0,63% – Wie divers sind Orchester?“, die André Uelner im November 2021 veröffentlichte.

Ein weiterer Höhepunkt war das erste Transkulturelle Musikfestival „So klingt LU“, das gemeinsam mit dem Beirat für Migration und Integration der Stadt Ludwigshafen im Mai auf die Beine gestellt wurde. Neben einem umfangreichen Festivalprogramm wurde der Tag mit einer Revue aller Musizierenden im Pfalzbau beendet, in die sich auch die Staatsphilharmonie einreihte.

Zudem konnte sich die Staatsphilharmonie über mehrere Auszeichnungen freuen. So erhielt das Team um Beat Fehlmann erneut Silber beim Best of Content Marketing Award (BCM Award) 2022 für die Musikvermittlungs-Webseite www.junge-klassik.de. Als einzige Kulturinstitution neben Preisträgern wie American Express, Porsche, Penny oder der Telekom überzeugte die Staatsphilharmonie mit der interaktiven Webseite, welche junge Menschen im digitalen Raum in den Austausch über Musik bringt und die Philharmonie zur virtuellen Begegnungsstätte werden lässt.

Experimentelle Plattform

Weiter wurde das Orchester beim Deutschen Preis für Onlinekommunikation (dpok) für die digitale Plattform „Perspektive 360“ in der Kategorie „Microsite“ mit Gold ausgezeichnet. Auf dieser experimentellen Plattform, die gemeinsam mit der Regisseurin Isabella Freilinger entwickelt wurde, können die User selbst entscheiden, welche Perspektive sie einnehmen möchten. „Mittels 360-Grad-Kameratechnik in Kombination mit Kleinstkameras spielt sich das musikalische Erlebnis aus vielen außergewöhnlichen Perspektiven ab. Dabei verändert sich nicht nur die jeweilige Optik, sondern auch der akustische Eindruck. Dieser spielerische Ansatz funktioniert ausschließlich im Digitalen und ermöglicht ein ganz neues Verständnis der Musik“, so Beat Fehlmann zum Konzept.

Eine weitere Auszeichnung ging an Beat Fehlmann. Die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) verlieh den Kulturpreis der deutschen Orchester an den Intendanten und würdigte damit sein Engagement für die Orchesterlandschaft.