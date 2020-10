Am Samstag, 3. Oktober, um 15 und 17 Uhr spielt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz im Abschlusskonzert der Internationalen Musiktage in der Speyerer Josephskirche. Domkapellmeister Markus Melchiori dirigiert Joseph Haydns „Cäcilienmesse“. Schon am 1. Oktober war die Staatsphilharmonie mit einem kurzfristig angesetzten Konzert, das auch zweimal gegeben wurde, in der Stadthalle Teil des Festivals. Auch da erklang Musik von Haydn, der ja auch Lehrer Beethovens war, so wie Antonio Salieri, von dem ebenfalls ein Stück gespielt wurde. Zudem gab es die erste Beethoven-Sinfonie. Chefdirigent Michael Francis bot abermals eine mitreißende Beethoven-Interpretation mit viel Feuer und funkelnder Brillanz. Solo-Cellist Florian Barak glänzte als Virtuose im D-Dur-Konzert von Haydn. Die Staatsphilharmonie, die im Juli beim Musikfest eher in Kammermusikformationen auftrat, spielte jetzt wieder in zwar klassisch kleiner, aber gleichsam „richtiger“ Orchesterbesetzung.