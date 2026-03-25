Es ist laut Staatsanwaltschaft nach wie vor unklar, wie Hacker Anfang 2025 die IT von zahlreichen Schulen in der Pfalz infiltrieren konnten.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage mitteilt, konnten die Ermittlungen nicht nachweisen, wie die Täter auf das IT-System des geschädigten Unternehmens und damit der Schulen zugreifen konnten. Der IT-Dienstleister hatte den Verdacht geäußert, dass es sich um einen sogenannten Phishing-Vorfall gehandelt haben könnte. Das ist eine Cyber-Betrugsmethode, bei der Nutzer verleitet werden, auf fingierten Internetseiten ihre Zugangsdaten einzugeben. Häufig gelingt dies mit gefälschten E-Mail-Adressen, in denen sich Angreifer als vertrauenswürdige Institutionen ausgeben. Allerdings: „Ein Phishing-Verdacht ließ sich nicht bestätigen“, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Nach RHEINPFALZ-Informationen wird diese Einschätzung nicht von allen beteiligten Stellen geteilt.

Anfang März war zudem bekannt geworden, dass offenbar bei dem Angriff gestohlene Daten im Darknet veröffentlicht worden sind. Diese zu sichern, sei „wegen der bestehenden Bandbreitenbegrenzung und der implementierten Abwehrmechanismen gegen automatisierte Downloads nicht möglich“ gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Die laut Ermittlern rund 1,7 Terabyte seien lediglich gesichtet worden. „Hierbei ergaben sich keine weiteren Ermittlungsansätze.“ Auch personenbezogene Daten seien gefunden worden. Für das weitere Ermittlungsverfahren müssten diese jedoch nicht weiter analysiert werden – das obliege laut Datenschutzgrundverordnung dem Geschädigten.