Das St.-Vincentius-Krankenhaus ändert seine Besuchsregelung. Wie berichtet, ist der Zugang zur Klinik wegen der Corona-Pandemie schon länger eingeschränkt. Ab Donnerstag, 30. September, 14 Uhr, fällt laut Krankenhaus-Mitteilung aber die Auflage weg, dass maximal zwei Besuchspersonen pro Patient zulässig sind und dass diese im Vorfeld festgelegt werden müssen. Es bleibe aber die „1-1-1-Regelung“, so Sprecherin Andrea Brönner: „Ein Besucher, einmal täglich, für eine Stunde.“ Hintergrund der Beschränkungen sei der Schutz der Patienten und Mitarbeiter vor Infektionen.

Besuch sei deshalb weiterhin nur einmal täglich für eine Person in der Zeit von 14 bis 19 Uhr für maximal eine Stunde möglich. Die Kontaktdaten der Besucher müssten am Empfang registriert werden. „Auch müssen die Besucher weiterhin nachweisen, dass sie vollständig geimpft oder in den letzten sechs Monaten von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind“, so die Mitteilung. Alternativ könnten sie einen negativen Antigenschnelltest vorlegen, der nicht älter ist als 24 Stunden. Auch Maskenpflicht und Abstandsgebot seien zu beachten. Personen mit akuten Erkältungssymptomen dürften das Krankenhaus als Besucher oder Begleitpersonen nicht betreten. In der RHEINPFALZ vom 20. September hatte der Speyerer Pflegewissenschaftler Bernd Reuschenbach Kritik an den Besucherregelungen der beiden Speyerer Krankenhäuser geübt. Sie seien teilweise zu restriktiv.