Nach mehrjähriger Planung ist es nun soweit: Die aus dem Jahr 1980 stammende Zentrale Notaufnahme (ZNA) des St.-Vincentius-Krankenhauses wird ab Ende Mai für rund 5,3 Millionen Euro grundlegend modernisiert und auf rund 900 Quadratmeter erweitert. Doch bevor die Umbauarbeiten starten können, muss die derzeitige ZNA in eine Zwischenlösung in der früheren Station neun verlegt werden, wie das Krankenhaus mitteilt. Der Umzug soll am Montag, 15. Mai, beginnen. Patienten müssten sich jedoch keine Sorgen machen, so das „Vincenz“: Die provisorische ZNA sei mit Wartebereich und Anmeldung, Räumen für Sonographie, Eingipsen und Wundversorgung, einem Schockraum sowie weiteren vier Behandlungsräume sehr gut ausgerüstet. Die 24-Stunden-Notfallversorgung werde „im gewohnten Umfang und vollumfänglich“ gewährleistet. Die ZNA ist für Notfälle weiterhin unter der Telefonnummer 06232 133369 erreichbar. Mit Beginn der Umbaumaßnahme muss jedoch die Liegendkrankenanfahrt in den Wirtschaftshof verlegt werden. Etwa 18 Monate Bauzeit sind geplant. Im St.-Vincentius-Krankenhaus werden jährlich etwa 15.000 Notfälle aus allen Fachrichtungen behandelt.