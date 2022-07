Das St.-Vincentius-Krankenhaus Speyer ist am Mittwoch kurzfristig nicht erreichbar. Grund dafür sind laut Krankenhaus unumgängliche Wartungsarbeiten an der Telefonanlage. Deshalb werde am Mittwoch, 13. Juli, in der Zeit von 6 Uhr bis circa 8 Uhr die Festnetztelefonie nicht in Betrieb sein. In dieser Zeit sei das Krankenhaus in dringenden Angelegenheiten über einen separaten Festnetzanschluss unter 06232 677767 zu erreichen. „Bei medizinischen Notfällen wählen Sie bitte die 112“, so der Betreiber.