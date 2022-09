Drei Gebäude, fünf Geschosse, 42 Wohnungen, ein Gemeindezentrum: Die Bebauung des Geländes an der Kirche St. Otto ist beschlossene Sache. Bauherr: die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewo. Auf den Kita-Abriss im Februar 2023 folgt nach Plänen der Stadt der Baubeginn im April. Bezug: spätestens im Frühjahr 2025.

„Es entsteht ein Kirchplatz mit urbaner Qualität“, beschreibt Markus Fritz vom beauftragten Speyerer Planungsbüro ADS Architekten das Ziel. Geplant seien vier Wohnungen pro Geschoss, jeweils mit Balkonen ausgestattet. Für Erdgeschoss-Mieter gebe es Gärten. Damit sollen grüne Zonen zwischen den Gebäuden entstehen. Zwei Spielplätze stehen auf der Agenda. Geheizt wird demnach ohne Gas über Wärmepumpen, Strom kommt von den vorgesehenen Photovoltaik-Dächern. Tiefgaragen sind von der Kurt-Schumacher-Straße aus erreichbar. Der Zugang zu den Gebäuden sei barrierefrei. 20 der 42 Wohneinheiten sind sozial gefördert. Ihr Quadratmeterpreis: rund 7,70 Euro. Bei den anderen sind es etwa zwei Euro mehr.

Gemeindezentrum als Teil

„Ohne Gemeindezentrum hätte die Kirche das Gelände nicht verkauft“, begründet Michael Röhrich (Gewo) den geplanten Gemeindesaal für etwa 100 Personen und Nebenräume. Die katholische Pfarrei Pax Christi miete dieses Zentrum. „Die Bebauung ist dichter als zuvor“, räumt er ein. Versiegelte Flächen stünden indes grünen Freiflächen und umweltfreundlichen energetischen Standards gegenüber.

Eine Änderung des Bebauungsplans sei nicht vorgesehen, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) auf Nachfrage im Bauausschuss am Dienstagabend. Architekt Fritz berichtet von Überlegungen, die oberen Geschosse in Holzbauweise zu errichten. Aber: „Der Brandschutz hemmt“, gibt er zu bedenken. „Österreich und die Schweiz sind, was das angeht, schon weiter.“