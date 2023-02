„Wir waren an einem Tisch und haben Bewegung in die Sache gebracht.“ Das sagt Oliver Hanneder, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewo, über deren Neubauprojekt neben der Kirche St. Otto in Speyer-West.

Mit der Stadt sei besprochen, dass Rodungen und der schon lange geplante Abriss des früheren katholischen Gemeindezentrums mit Kita beginnen können. Ab Mittwoch, 15. Februar, würden zunächst rund eine Woche lang Bäume und Sträucher entfernt. Bisher war von 13 Bäumen die Rede gewesen, für die es 26 Neupflanzungen – nicht nur auf dem Gelände – geben werde. Die Fällungen waren auf Kritik gestoßen.

Ab Montag, 20. Februar, starte dann der Abriss der nicht mehr benötigten Pfarreiräume neben der katholischen Kirche, zunächst mit der Entkernung im Inneren der früheren Kita. Für den Abriss seien vier Wochen angesetzt. „Ende März ist alles weg“, sagt Hanneder. Danach könnte das auf zwei Jahre geschätzte Neubauprojekt für 42 Wohnungen plus Pfarreisaal in drei Gebäuden starten. Zuvor muss es aber am 23. Februar im städtischen Gestaltungsbeirat vorgestellt werden. Das Beratungsgremium hatte im ersten Anlauf Nachbesserungen gefordert, die Gewo-Chef Hanneder nun für das Außengelände ankündigt.