Der Gestaltungsbeirat hat ein „Nachsitzen“ der städtischen Baugesellschaft Gewo beim geplanten Neubauprojekt in Speyer-West verfügt. Der Baustart für 42 Wohnungen in drei Häusern neben der Kirche St. Otto in der Kurt-Schumacher-Straße verzögert sich daher.

Im Januar, wie zuletzt angekündigt, werde der Abriss des katholischen Gemeindezentrums nicht erfolgen, sagt Gewo-Geschäftsführer Oliver Hanneder auf Anfrage. An dessen