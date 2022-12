Dass die Gewo 42 Wohnungen in drei Häusern neben der St.-Otto-Kirche in Speyer-West plant, ist schon länger bekannt. Die Gestaltung der Außenanlagen bleibt umstritten.

Das frühere katholische Gemeindezentrum samt Kita auf dem Gelände steht vor dem Abriss. Damit wird Platz geschaffen für das Bauprojekt der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewo. Es handelt sich um fünfstöckige Häuser. Kosten: 19 Millionen Euro. Bei der Vorstellung der Pläne im September hatte es Kritik daran gegeben, dass der Gestaltungsbeirat als externes Beratungsorgan der Stadt nicht einbezogen worden sei. Das hat die Stadt diese Woche nachgeholt.

Von Beiratssprecher Dietrich Gekeler gab es dafür erst mal einen Rüffel: Aus seiner Sicht gab es schon zu viele Vorabsprachen. Laut Gewo ist zum Beispiel eine gewisse Mindestanzahl an Wohnungen erforderlich, um wirtschaftlich zu bleiben. Dass sich Vertreter der Gewo und des beauftragten Freiraumplaners terminbedingt entschuldigen ließen, kommentierte er so: „Wir wollen in den Dialog treten, das wäre hier bei den Freianlagen auch nötig.“ Deshalb solle nun nachgearbeitet werden. Er hoffe, dass bei der nächsten Vorlage des Themas im Beirat Firmenvertreter Rede und Antwort stehen könnten, so Gekeler.

Wie viel Grün kommt künftig?

Stadt-Mitarbeiter Steffen Schwendy trug die Gewo-Argumente vor. Die Bebauung sei zwar „sehr intensiv“, aber eine ansprechende Begrünung werde nicht vergessen. Heute gibt es laut Schwendy 14 größere Bäume auf der Freifläche neben dem Gemeindezentrum. Diese könnten nicht in Gänze erhalten werden. Es werde aber Nachpflanzungen von 28 bis 30 kleineren Bäumen geben. Schwendy gestand ein, dass derzeit weder die Begrünungs- noch die Baumschutzsatzung der Stadt eingehalten würden.

Kritische Stimmen gab es aus dem Beirat zur Position der Tiefgarage und zu den geplanten Grünflächen zwischen den Häusern. Die bisherige Planung verschenke Chancen, so die Experten. Gekeler sieht sich „etwas ratlos, wie man das noch in eine höhere Qualitätsstufe bringen kann“.