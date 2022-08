Stadtleben: Das ganze Leben spielt sich in Speyer ab und wer das nicht glaub, muss nur genau hinsehen. Kinder erleben hier wunderbare Ferien, Menschen verlieben sich und verlieren sich leider auch. Drei Beispiele, die zeigen, dass die Domstadt fest mit dem Leben verknüpft ist.

Eine Oase im Schatten der Josephs-Kirche

Trotz Ferienzeit war in den vergangenen Tagen viel los an der katholischen Kita St. Joseph in Speyer: Rund 30 Kinder wurden dort in der „Ferien-Oase“ der Pfarrei Pax Christi betreut und unterhalten. Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren aus sieben Speyerer Kitas kamen laut einer Pressemitteilung der Kita zusammen und verbrachten gemeinsam Zeit miteinander. „In den ersten Tagen ging es meist darum, sich gegenseitig kennenzulernen und gemeinsame Rituale zu finden“, berichtet Barbara Cifci, Leiterin der Kita St. Joseph. „Der Tagesablauf gestaltete sich dann ganz individuell, angeregt durch das Team, mitbestimmt von den Kindern.“

In der „Ferien-Oase“ wurde von 7 bis 16 Uhr zwei Wochen lang gemalt, gebastelt, gesungen und geschminkt. Auch auf Fahrzeugen wie Rollern oder Laufrädern konnten sich die Kleinen demnach austoben. Sie feierten eine Wasserparty, ließen sich Geschichten vorlesen, haben Eis gegessen und im Außengelände mit den neuen Freunden und Freundinnen Abenteuer erlebt. „Eben genau das, was man als Kind gerne in Ferien macht“, so Cifci.