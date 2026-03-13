Am St. Guido-Stifts-Platz soll ein drei Meter breiter Pflanzstreifen angelegt werden. Bei der vorher obligatorischen Kampfmittelsondierung ist etwas aufgefallen.

Der St.-Guido-Stifts-Platz soll wieder grüner werden und bekommt neuen Bewuchs. Vor solchen Arbeiten im Erdreich steht eine vorsorgliche Kampfmittelsondierung an, um Gefahren im Untergrund wie Blindgänger aus früheren Kriegen zu erkennen. Meist läuft das unauffällig, diesmal jedoch nicht. „Während der Sondierungsarbeiten wurde ein Verdachtspunkt festgestellt, der nun weiter untersucht werden muss“, teilt die Stadt mit. „Um mögliche Gefahren auszuschließen, hat die Stadtverwaltung eine Fachfirma mit der Überprüfung beauftragt.“ Am Dienstag, 24. März, rücke diese an.

Der Verdachtspunkt sei anhand einer Georadar-Messung aufgefallen, heißt es aus dem Rathaus. „Bei diesem oberflächengeophysikalischen Verfahren werden hochfrequente elektromagnetische Wellen in den Untergrund gesendet“, erläutert eine Verwaltungssprecherin. „Treffen diese Wellen auf Materialien mit deutlich unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften, insbesondere auf metallische Objekte, werden sie stark reflektiert und vom Messsystem wieder erfasst.“ In den aufgezeichneten Radargrammen zeigte sich an der betroffenen Stelle eine deutliche Reflexion. Das trete häufig bei metallischen Störkörpern auf. Das festgestellte Objekt befinde sich etwa in einem Meter Tiefe unter der Geländeoberkante. Es sei als Verdachtspunkt der Kategorie 1 eingestuft worden: „Diese Einstufung erfolgt anhand von Signaturstärke, Signaturausmaß und Umgebungssignaturen, die auf einen möglichen Kampfmittelkörper hindeuten können“, so die Sprecherin. „Es wird empfohlen, eine Bergung des potenziellen Gefahrgutes unter Begleitung eines Befähigten gemäß Paragraf 20 Sprengstoffgesetz durchzuführen.“ Genaueres muss nun die Fachfirma klären. Sollte sich der Verdacht bestätigen, werde die Verwaltung schnell über weitere Schritte informieren. Der St. Guido-Stifts-Platz war zuletzt 2013 für 2,5 Millionen Euro im größeren Maße umgebaut worden – auch mit Tiefbauarbeiten.