Die Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung des St.-Guido-Stifts-Platzes geht in die nächste Runde. Wie Annika Siebert von der Pressestelle der Stadt mitteilt, präsentiert die Verwaltung am Montag, 8. Mai, um 17 Uhr bei einer Informationsveranstaltung den Entwurf für die Neugestaltung des Platzes, der auf den Anregungen und Hinweisen aus der Bürgerbeteiligung im vergangenen September basieren soll. Damals hatten sich viele für weitere Bäume und Wasser ausgesprochen. Seit der letzten Umgestaltung des Platzes vor mehr als zehn Jahren ist dessen Optik umstritten. Im nächsten Schritt soll die Gestaltung nun erneut mit der Bevölkerung abgestimmt werden. Die Veranstaltung findet direkt auf dem St.-Guido-Stifts-Platz statt, eine Anmeldung ist laut Stadt nicht erforderlich. Das Protokoll der letzten Beteiligungsrunde und weitere Informationen zur Bürgerbeteiligung in Speyer sind im Internet unter www.speyer.de/beteiligung abrufbar.