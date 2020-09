Kreisverkehr ersetzt Ampel: Verkehrsdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) hatte am Donnerstagabend in den Stadtrat die entscheidende Nachricht für den Durchbruch am St.-Guido-Stifts-Platz (Foto) mitgebracht. Am Hirschgraben sind Tempo 30 und das Aufbringen eines Fahrradschutzstreifens parallel möglich. Das war am Montag in der Verkehrsausschuss-Sondersitzung noch unklar gewesen. Damit konnten auch CDU, Grüne, FDP und SWG teilweise ihre Bedenken gegen den heftig umstrittenen überfahrbaren Kreisel an der Kreuzung Petschengasse/Wormser Landstraße aufgeben. Befürchtet wurde mit Tempo 50 zu schneller Autoverkehr zum Nachteil von Radlern und Fußgängern. Radler müssen in den Kreisverkehr einfahren. Am Ende stand ein 26:9-Votum für das 1,2-Millionen-Euro-Projekt. Es soll 2021 kommen. Der Verkehrsausschuss muss noch die Details klären. Urteil des Fahrradbeauftragten Karl-Heinz Hepper: „Beste Lösung.“ell