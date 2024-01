Das durch Vandalismus in Mitleidenschaft gezogene historische Fenster der früheren Kirche St. Guido wird noch eine ganze Weile nicht in seinen angestammten Rahmen auf dem Platz der Stadt Yavne zurückkehren können. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, wurden in dem bleiverglasten Fenster mehrere der kleinen Scheiben beschädigt. Für die Reparatur müssten unter anderem die zerstörten Glasteile entfernt, die verbogenen Bleisprossen gerichtet oder erneuert sowie neues Glas eingesetzt werden. Gerade letzter Punkt sei heikel, weil das erforderliche Echtantikglas nur von wenigen Firmen angeboten werde, informiert die Stadt: „Es handelt sich konstruktionsbedingt um eine aufwendige Reparatur.“ Eine Fachfirma habe die Kosten für die Instandsetzung des Fensters, das einst über dem Eingang der Kirche platziert war, auf rund 13.000 Euro geschätzt.

Das aus dem Jahr 1929 stammende Gotteshaus war Anfang der 2000er-Jahre abgerissen worden. Auf seinem früheren Standort wurde von 2009 bis 2011 die Synagoge Beith-Shalom errichtet. Das erhaltene Fenster wurde im Anschluss in einem gläsernen Schaukasten mit Stahlrahmen zwischen Weidenberg und St.-Guido-Stifts-Platz der Öffentlichkeit präsentiert. Anfang September 2022 war die Scheibe des Schaukastens eingeschlagen worden, in den Tagen danach entstanden weitere Beschädigungen an den nun ungeschützten Kirchenfenster. Als Urheber wurde ein damals 57-jähriger Mann ermittelt. Sobald der kommunale Haushalt für das Jahr 2024 genehmigt sei, könne der Auftrag zur Reparatur erteilt werden, betont die Stadt. Erst dann werde sich vermutlich auch absehen lassen, „wann das Fenster an seinen ursprünglichen Platz zurückkehren kann“.