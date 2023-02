Das historische Fenster der früheren Kirche St. Guido, das bisher auf dem Platz der Stadt Yavne am St-Guido-Stiftsplatz ausgestellt war, ist weg. Lediglich der Rahmen, in den das Relikt des früheren katholischen Gotteshauses präsentiert wurde, ist noch vorhanden. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, hat die mit der Reparatur des Fensters beauftragte Firma selbiges inzwischen demontiert. In der Werkstatt soll es genauer begutachtet und ein Kostenvoranschlag für die Wiederherstellung erstellt werden. Erst danach werde man abschätzen können, wann das Fenster wieder öffentlich zu sehen sein werde. Es war im September 2022 offenbar schwer beschädigt worden. Für die Sachbeschädigung macht die Polizei einen 57-Jährigen verantwortlich, der bei der Tat beobachtet worden sei.