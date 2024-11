Das durch Vandalismus schwer in Mitleidenschaft gezogene historische Fenster der früheren Kirche St. Guido befindet sich weiter in der Werkstatt. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, wird das Fenster derzeit von einer Kunstglaserin restauriert. „Da es sich um eine sehr aufwendige Arbeit handelt“, könne noch kein feststehender Zeitraum benannt werden, an dem das Fenster in seinen angestammten Schaukasten auf dem Platz der Stadt Yavne zurückkehren kann. Eingefasst in einem stählernen Rahmen, erinnerte das Fenster am Fuß des Weidenbergs an das Gotteshaus St. Guido aus den 1930er-Jahren, das 2008 abgerissen worden war. An gleicher Stelle in Nachbarschaft des St.-Guido-Stifts-Platzes wurde später die jüdische Synagoge Beith-Shalom errichtet. Anfang September 2022 hatte ein Randalierer die Scheibe des Schaukastens zerstört und dabei das Kirchenfenster stark beschädigt. War zunächst von Wiederherstellungskosten in Höhe von rund 13.000 Euro die Rede, könne aktuell „noch keine konkrete Summe benannt werden“, so die Stadt.