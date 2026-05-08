Der Bauausschuss ist sich einig: Die St.-German-Straße zwischen Hilgard- und Lindenstraße muss ausgebaut werden. Diskussionsbedarf gibt es bei den Kosten für die Anwohner.

Laut aktueller Rechtslage müssen in Rheinland-Pfalz die Bewohner eines bestimmten Abrechnungsgebietes 70 Prozent der Kosten tragen, die bei einem Straßenausbau in ihrer Nachbarschaft anfallen, erläuterte die Stadtverwaltung am Mittwochabend in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr. Demnach liegen die Gesamtkosten der geplanten Baumaßnahme in der St.-German-Straße bei rund 680.000 Euro. Nach Abzug etwaiger Zuschüsse rechnet die Verwaltung mit einem Kostenrahmen von rund 527.000 Euro. Auf die Anwohner entfielen damit Aufwendungen in Höhe von rund 370.000 Euro.

Doch müsse niemand fürchten, dadurch in den Ruin getrieben zu werden, beruhigte die Verwaltung. Zwar hatte sich in der vorherigen Ausschusssitzung im März ein Anrainer noch entsetzt gezeigt über die mögliche Dimension der finanziellen Belastung. Das Stadtgebiet ist allerdings in mehrere große Abrechnungsgebiete unterteilt, so dass nicht die Bewohner eines Straßenzugs allein zur Finanzierung des Straßenausbaus herangezogen werden. In dem Abrechnungsgebiet um die St.-German-Straße herum gebe es beispielsweise rund 9000 Eigentümer, verdeutlichte die Stadt. Eine erste Beispielrechnung habe einen Anteil von schätzungsweise 41 Euro pro einzelnem Eigentümer ergeben. Der tatsächliche Betrag hänge von vielen Faktoren ab und könne anders, aber nicht übermäßig hoch ausfallen.

Die CDU zeigte sich skeptisch, dass es vertretbar sei, den Anwohnern diese Belastung aufzubürden, weil es noch weitere Baumaßnahmen in dem Abrechnungsgebiet gebe. Für erklärungsbedürftig hielt sie auch die Pläne der Bauverwaltung, die Anzahl der Parkplätze in diesem Bereich der St.-German-Straße zu reduzieren.

Parkplätze fallen weg

Dass grundsätzlicher Handlungsbedarf besteht, darüber gab es im Ausschuss keinen Dissens. So sei der Zustand der Fahrbahn wie der Gehwege desolat, legte Kai Heger von der städtischen Tiefbau-Abteilung dar. Eine „grundlegende Erneuerung“ sei unumgänglich. Im Zuge der Sanierung sollen nicht nur die Fahrbahn erneuert, sondern auch die Gehwege beidseits auf 2,5 Meter verbreitert werden – allein schon, um dem Fußverkehr zu Schulen, zum Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus und zu den Ärztehäusern in der Hilgardstraße gerecht zu werden, so Heger.

Weniger Parkplätze: Das beidseitige Parken wird in der St.-German-Straße nach dem Umbau nicht mehr möglich sein. Foto: arts

Dazu müssten laut Heger einige Parkplätze entfallen, der Rest werde neu angelegt. In der Zeppelinstraße sollen zusätzliche Bewohnerparkplätze ausgewiesen werden, um den Verlust teilweise aufzufangen, kündigte Heger an. Insgesamt werde es hinterher wohl „drei bis vier“ Abstellmöglichkeiten für Autos weniger geben. In Höhe der Tankstelle werde an der Einmündung der Zeppelinstraße zudem ein weiterer Zebrastreifen installiert.

Gefahrenstelle: Um Fußgänger zu schützen, wird am Beginn der Zeppelinstraße ein Zebrastreifen installiert. Foto: arts

Fahrbahn wird angehoben

Um die Durchfahrtsgeschwindigkeit auf Tempo 30 zu drosseln, werde die Fahrbahn auf dem Abschnitt zwischen Hilgard- und Zeppelinstraße „leicht angehoben“, sagte Heger. Sowohl Rotes Kreuz als auch „Diak“ sähen in den einzubauenden Rampen kein Problem für Krankentransporte.

Hoch hinaus: Um das Tempo zu reduzieren, wird die Fahrbahn zwischen Hilgard- und Lindenstraße durch kleine Rampen angehoben. Foto: arts

Baubeginn soll demnach im Frühjahr 2027 sein. Ursprünglich hatte die Stadt ihre Maßnahme direkt an die derzeitige Fernwärme-Baustelle der Stadtwerke Speyer (SWS) in diesem Straßenabschnitt anschließen wollen, um Synergien zu nutzen. Dies gelinge aus organisatorischen wie zeitlichen Gründen leider nicht, gestand die Verwaltung. Damit steht fest, dass die SWS nach Abschluss ihrer Arbeiten die Straße wiederherstellen müssen. Die Stadt muss sie dann im Frühjahr erneut aufreißen.