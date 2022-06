Nein, so soll es nicht auf Dauer aussehen: In der St.-Georgen-Gasse und teilweise auch auf dem Fischmarkt fallen derzeit große Asphaltflicken zwischen dem historischen Pflaster auf (Bild). Dem Erscheinungsbild der Altstadt wäre es abträglich, wenn es sich um eine dauerhafte Lösung handeln würde. „Es ist nur ein Provisorium“, sagt auf Anfrage Florian Benner, Leiter der städtischen Tiefbauabteilung. „Nach Kanalarbeiten der Entsorgungsbetriebe sind die Gruben auf diese Weise verschlossen worden. Der Asphalt kommt aber in den nächsten Wochen raus und das Pflaster wird wieder eingesetzt.“ Die zur mittelalterlichen Kernstadt gehörende Gasse ist in der Denkmaltopographie des Landes für ihre „besondere städtebauliche Schönheit“ erwähnt. Der Stadtrat hat eine Aufwertung des angrenzenden Fischmarkts beschlossen, die auf Vorschlag der Stadt auf mehrere Jahre verteilt wird. Zum Auftakt soll den Wurzeln der Bäume an der Einmündung St.-Georgen-Gasse mehr Platz verschafft werden.