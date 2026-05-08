Die Entscheidung, über etwas zu berichten, in welchem Umfang und wie konkret das Thema angepackt wird, ist für Journalisten nicht immer ganz leicht. Das hat sich in dieser Woche bei zwei Themen beispielhaft gezeigt. Da war zum einen die vergiftete Eiche in Harthausen. Eine solche Tat ärgert viele Menschen zurecht, das öffentliche Interesse ist also da, zumal auch im Ortsgemeinderat darüber informiert wurde. Das – so die redaktionelle Entscheidung in diesem Fall – wiegt schwerer als die Gefahr, vielleicht Nachahmer auf den Plan zu rufen oder den Täter in seiner Geltungssucht zu bestätigen. Das ist natürlich die Sichtweise als Tageszeitung. Andere beteiligte Akteure sehen das vielleicht wieder aus einer anderen Perspektive. Verständlich daher, wenn der Förster den Ball lieber flach halten und nicht so viel zu dem Thema sagen möchte.

Zweites Beispiel für den ständigen Abwägungsprozess in einer Redaktion: Die an Hexennacht an die Hauswand eines Heiligensteiners geworfenen Eier. Der Mann hat sich selbst an die Zeitung gewandt, will aber nicht namentlich genannt werden. Das passiert tatsächlich relativ häufig. Manchmal bedeutet das den K.o. für einen Artikel, vor allem wenn jemand aus der Anonymität heraus andere Personen attackieren will. In dem Fall hat sich der Ärger des Betroffenen gegen unbekannte Täter gerichtet und er hatte zudem einen nachvollziehbaren Grund, nicht im Text mit Namen genannt zu werden: Er befürchtete, dass sein Haus dadurch erneut zum Ziel von Vandalismus werden könnte. Auch in diesem Fall lautete die Entscheidung deshalb, dass ein redaktioneller Bericht gerechtfertigt ist.

Das ständige Abwägen bei der journalistischen Arbeit erwähnte auch RHEINPFALZ-Chefredakteur Yannick Dillinger am Tag des Lokaljournalismus am Dienstag, als sich die Speyerer Redakteure im Media-Tor in der Domstadt der Diskussion mit Lesern stellten. Es macht den Beruf schwierig, aber auch reizvoll.