Parkraum aus Stahl wächst in die Höhe: Die Bauarbeiten für das Parkhaus der Deutschen Rentenversicherung (DRV) an der Ecke Josef-Schmitt-Straße/Straße Am Wasserturm gehen planmäßig voran. „Aktuell laufen die Stahlbauarbeiten. Die erste Hälfte des Tragwerkes ist schon montiert, die Stahlbauteile für die zweite Hälfte sollen im Laufe dieser Woche kommen“, sagte DRV-Pressesprecher Hans-Georg Arnold am Mittwoch auf Anfrage. Steht das Tragwerk, würden die Deckenplatten eingelegt und befestigt, anschließend die Rampen und Parkdecks betoniert. Das Parkhaus mit vier Geschossen über Bodenniveau bietet etwa 180 Stellplätze. „Stand heute kann das Parkhaus Ende März fertig sein – vorausgesetzt das Wetter spielt mit“, zeigte sich Arnold am Mittwoch zuversichtlich.