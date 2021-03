Die Stadt Speyer ermöglicht ab sofort Anträge für ihr Unterstützungsprogramm „Speyer hält zusammen“. Es war im vergangenen Jahr schon einmal für Betriebe und Institutionen aufgelegt worden, die unter den Corona-Lockdowns leiden. Jetzt hat der Stadtrat eine zweite Runde beschlossen, in der es aber nur noch drei statt im Vorjahr elf Hilfskategorien geben soll (wir berichteten). Den Auftakt macht laut Mitteilung der Stadtverwaltung von Montag der Antrag für inhabergeführte Geschäfte, den lokalen Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie. „Die Anträge für die Bereiche Vereine und Initiativen aus Gesellschaft, Sport und Kultur sowie für Hilfsorganisationen, die in der Pandemiebekämpfung aktiv sind, folgen nach Ostern“, heißt es. Für die Wirtschaft stehen demnach 50.000 Euro zur Verfügung, die in Tranchen von 2000, 1500 oder 1000 Euro als Einmalzahlungen an betroffene Betriebe ausgezahlt werden, die Anträge stellen.

In der ersten Runde können sich Betriebe bis 18. April unter www.speyer.de/zusammen bewerben. Auch für Vereine sind laut Stadt 50.000 Euro bereitgestellt, für Hilfsorganisationen 35.000 Euro. Es gehe um „schnelle und unkomplizierte Finanzhilfe“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). „Bekanntlich hakt es hier, und deshalb wollen wir mit einem kleinen Zubrot den betroffenen Speyererinnen und Speyerern unter die Arme greifen.“