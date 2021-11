Mehrere Themen, die Radfahrern in Speyer systematisch Probleme bereiteten, beleuchtete der ehrenamtliche städtische Fahrradbeauftragte Karl-Heinz Hepper in seinem Jahresbericht gegenüber dem Stadtrat.

Auffällig sei das unerlaubte Beparken von Rad- und Gehwegen: „Die Leute merken schnell, wann keine Kontrollen mehr gemacht werden und nutzen es aus“, so Hepper. Zunehmend sei der Anteil der Radwege, die durch Wurzelschäden gefährlich würden. Er nannte als deutlichste Fälle Fritz-Ober-Straße, Burgstraße, Kurt-Schumacher-Straße, Bahnhofstraße am Rauschenden Wasser sowie Schifferstadter Straße. Eine Lösung sehe er nicht, denn eine Wiederherstellung der beschädigten Wege wäre „utopisch teuer“. Neue Straßenbäume müssten besser ausgewählt werden.

Den städtischen Tiefbauern stellte Hepper gute Noten aus, äußerte aber den Wunsch, dass der geplante radfahrerfreundliche Umbau von Kreuzungen etwa Am Technik-Museum, in der Landauer Straße/Schwerdstraße und in der Wormser Landstraße beim Rauschenden Wasser möglichst bald über die Bühne gehen soll.