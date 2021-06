Erzieherinnen und Erzieher in städtischen Kitas müssen seit Montag draußen keine Maske mehr tragen. Das teilte die Stadtverwaltung Speyer mit. Voraussetzung dafür ist, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern beim Spielen mit den Kindern eingehalten wird. Das Landesjugendamt hat laut Stadt zum 21. Juni weitere Lockerungen für Kitas angekündigt, etwa, dass sie dann in den Regelbetrieb zurückkehren sollen. Die festen, voneinander getrennten Gruppen sowie die Maskenpflicht sollen laut Einschätzung der Stadt dann ganz aufgehoben werden. Rechtliche Grundlage soll die angekündigte 23. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes sein. Laut Stadt sollen die getrennten Gruppen nur dann wieder eingeführt werden, wenn der Inzidenzwert in Speyer einen bestimmten Wert überschreitet. Bis mindestens zu den Sommerferien soll die Regel, dass Eltern ihre Kinder vor dem Gebäude abgeben und abholen, beibehalten werden. Für sie gilt dabei weiterhin Maskenpflicht. Krippenkinder können von einem Elternteil in die Kita gebracht und abgeholt werden.