Das Speyerer Wahrzeichen – von der Stadt in einem neuen „Fanlogo“ verbreitet – gibt es jetzt auch als Schmuckstück aus der Werkstatt von Goldschmied Dietmar Günster: Die Herzbrezel kann um den Hals oder als Ohrring getragen werden.

Am Donnerstag wurden die ersten Exemplare vorgestellt. Beim städtischen Bürgerschaftsempfang am Freitag ab 14 Uhr in der Stadthalle werden die Anhänger und Ohrringe erstmals ausgestellt und verkauft. „Ich bin mir sicher, dass sie in Speyer Anklang finden werden“, so Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU). Die Idee von Melanie Hupf aus der Tourist-Info habe Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) gern aufgegriffen.

Der seit 25 Jahren in Speyer-Nord tätige Goldschmied Günster hat zunächst 3D-Modelle am Computer entworfen, wie er berichtete. „Ich bin sehr naturverbunden, das spiegelt sich auch in meinen Schmuckstücken wider.“ Sie seien nicht glaspoliert, sondern es seien auf jedem Unikat Strukturen der Natur zu finden. Ab kommender Woche seien die silbernen Herzbrezeln für 59 Euro in der Tourist-Info erhältlich. In Gold kosteten sie 300 bis 500 Euro und seien damit zu teuer, um sie in der öffentlichen Einrichtung anzubieten. Günsters Entwürfe variieren in der Dicke: Es gibt eine filigrane und eine etwas breitere Version. Geplant seien zudem Varianten in Titan sowie in Platin.