Nein, Plätzchen hat die Tourist-Info zwar nicht im Angebot, aber tatsächlich bietet sie nicht nur Ideen für Urlaub, sondern auch für Weihnachtsgeschenke an. Die seien „Made in Speyer“, versichert die Stadt. Frisch gedruckt sei etwa ein Tischkalender, gestaltet von Fotograf Klaus Landry, der Fotos von Tieren zeigt, die aktuell im Speyerer Tierheim untergebracht sind. In der Tourist-Info sowie im Fressnapf Speyer kann der Kalender für 10 Euro erworben werden, wovon 5 Euro zur Unterstützung an das Tierheim fließen.

Die Fantasie der städtischen „Christkinder“ reicht noch weiter, denn sie schlagen auch historische Poster vor, die in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv entstanden sind und ebenfalls einen guten Zweck erfüllen: vom Verkaufspreis von 5 Euro gehen 4 Euro an das Frauenhaus Speyer. Erstellt wurden die Schwarz-Weiß-Poster in der städtischen Hausdruckerei. einen externen Produzenten, aber aus Deutschland, brauchte die Stadt für die neue Weihnachtskugel im Speyer-Design. Sie ist mit dem Logo der Domstadt versehen und in einer Einer- oder Vierer-Packung ebenfalls in der Tourist-Info erhältlich, so lange der Vorrat reicht.